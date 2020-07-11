شكرا لقرائتكم خبر عن نجم روما يدخل دائرة اهتمامات كبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجذب نجم نادي روما الإيطالي نيكولو زانيولو، أنظار كبار الأندية الأوروبية، إذ دخل مؤخرًا دائرة اهتمام عملاقي الكالتشيو يوفنتوس وإنتر ميلان.

وحسب «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، فإن لاعب وسط ذئاب العاصمة الإيطالية جذب انتباه مسؤولي السيدة العجوز والنيراتزوري، كما ربطته تقارير سابقة بكل من ريـال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وأشار التقرير الإيطالي إلى أن روما قد يكون على استعداد للتخلي عن خدمات صاحب الـ 21 عامًا في حال وصله عرض في حدود 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتبط «زانيولو» بعقد مع روما يمتد حتى عام 2024، فيما شارك في 26 مباراة هذا الموسم مع فريقه سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.