شكرا لقرائتكم خبر عن «ماني» يتغزل في «صلاح» و«فيرمينو».. ويتحدث عن هدفهم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغزّل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، في زميليه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، مؤكدًا أن اللعب بجوارهما يجعل كل شيء أسهل بالنسبة له.

وفي حوار مع الموقع الرسمي للريدز بمناسبة تسجيل الثلاثي مجتمعين لـ 250 هدفًا بقميص الفريق، قال «ماني» عن طموحهم المقبل: «أعتقد أن هدفنا هو 250 هدفًا مجددًا ومزيد من البطولات مع ليفربول».

وتحدث السنغالي عن إنجاز تسجيل 250 هدفًا معًا قائلًا إنه «لا يصدق، ليس من السهل اللعب في إنجلترا وتسجيل هذا العدد من الأهداف، إنه شيء رائع لأنه توجد العديد من الفرق القوية والدفاعات القوية، لذا هو ليس أمرًا سهلًا».

ولفت صاحب الرقم «10» إلى أن الثلاثي يستمر في العمل بجد من أجل التحسن وتقديم أفضل ما لديهم للفريق، مؤكدًا أن اللعب بجوار «صلاح» و«فيرمينو»، الذي وصفهما بـ«اللاعبين العظيمين»، يجعل كل شيء أسهل بالنسبة له.