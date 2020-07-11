شكرا لقرائتكم خبر عن «ديبالا» يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2022، إذ يعتبر اللاعب أحد أهم نجوم الفريق حاليًا.

وحسب «كالتشيو ميركاتو»، فإن إدارة «السيدة العجوز» ترغب في الحفاظ على «ديبالا» ضمن صفوف الفريق لأبعد من عام 2022، فيما تبدو على استعداد لزيادة راتبه السنوي البالغ 12 مليون يورو.

وكان «ديبالا» قد ارتبط في عدة مناسبات بالرحيل عن البيانكونيري إلا أنه يبدو الآن أقرب للبقاء في أليانز أرينا، حسب التقارير الإيطالية.

وشارك الدولي الأرجنتيني في 40 مباراة هذا الموسم بقميص يوفنتوس في جميع البطولات نجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا وصناعة 13 آخرين.