شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الأهلي كان «بيسوق» الرياضة المصرية.. ومرتضى منصور «بيجيب حق الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، إنه من حق أبناء النادي ومشجعيه البحث عن حقوق القلعة البيضاء، مشيدًا برئيس النادي مرتضى منصور.
وأضاف «جعفر»، في تصريحات على قناة الزمالك: «من حقنا كزملكاوية إننا ندوّر على حقنا. مش ضد نادي آخر، ولكن من الاتحاد الأفريقي إللي عمل مشكلة نادي القرن».
وتابع: «الأهلي كان (بيسوق) الرياضة في مصر، لكن بدأت من 2014 شخصية الزمالك تبان وتكبر، وشعبيتها وقوتها بتزيد، والإمكانيات والتطور بيزيدوا».
وواصل: «مرتضى منصور مجاش على طول يقول عاوز حق الزمالك، لكن بدأ يعمل حاجات تسنده، ويبني قاعدة كبيرة، ويطوّر النادي ويكسب بطولات ويبقى في قناة».
واستطرد: «أنا بقول الحاجات دي بصفتي واحد من أولاد النادي، وعشت جوه النادي، وكنت كابتن الفريق، مجاش واحد في تاريخ الزمالك جاب حق النادي زي مرتضى منصور».
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