شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يضع عينه على بديل «كونتي» حال رحيله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وضع نادي إنتر ميلان الإيطالي عينه على البديل المحتمل لتولي القيادة الفنية للفريق في حال رحيل المدير الفني الحالي أنطونيو كونتي بنهاية الموسم الجاري.

وحسب شبكة «سكاي» بنسختها الإيطالية، فإن النيراتزوري يدرس إمكانية التعاقد مع المدرب السابق ليوفنتوس والأسبق لميلان ماسيميليانو أليجري لخلافة «كونتي» على مقعد المدير الفني.

ولا يرتبط «أليجري» بأي فريق حاليًا منذ رحيله عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي، كما يحظى بعلاقة طيبة مع رئيس إنتر جوسيبي ماروتا.

وأشارت الصحيفة إلى أن «كونتي» قد يغادر ملعب سان سييرو في حال استمرت النتائج السيئة حتى نهاية الموسم، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي، كما ودع بطولة دوري الأبطال وكأس إيطاليا.