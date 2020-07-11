شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف نادي ليفربول، اليوم السبت، نظيره بيرنلي في مباراة من المقرر أن يستضيفها ملعب أنفيلد ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنتطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء على قنوات «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب كما ضمن التتويج بالبطولة، فيما يسعى بيرنلي للفوز أملًا في اللحاق بركب المتأهلين إلى الدوري الأوروبي.