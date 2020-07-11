شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستضيف نادي ليفربول، اليوم السبت، نظيره بيرنلي في مباراة من المقرر أن يستضيفها ملعب أنفيلد ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وستنتطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء على قنوات «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق حفيظ دراجي.
ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا جدول الترتيب كما ضمن التتويج بالبطولة، فيما يسعى بيرنلي للفوز أملًا في اللحاق بركب المتأهلين إلى الدوري الأوروبي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
80,235
-
تعافي
23,274
-
وفيات
3,702
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.