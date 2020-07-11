شكرا لقرائتكم إنبى يخوض سلسلة وديات مع فرق الدورى بعد سلبية المسحة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، خوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة، بعدما كشف عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالنادى، أن جميع نتائج المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيروس كورونا، التى خضع لها الفريق سواء اللاعبين أو الجهاز الفنى، جميعها سلبية، مشددًا على أن الجهاز الفنى للفريق البترولى واللاعبين طبقوا جميع الإجراءات الاحترازية بأمان كافٍ خارج وداخل الملعب، مبديًا سعادته بسلبية المسحة الثالثة للاعبين، وذلك على هامش التحضيرات التى يجريها الفريق البترولى لعودة منافسات الدورى الممتاز، والتى تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق لمواصلة تجهيز اللاعبين جيدًا حتى يكونوا جاهزين لعودة المنافسات المحلية بجاهزية كاملة.

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ومن المقرر أن يحدد الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة حلمى طولان، مواعيد سلسلة المباريات الودية التى ينوى الفريق خوضها فى الفترة المقبلة، خلال الساعات القادمة، بعد الاستقرار أن تكون الوديات الخاصة بالفريق البترولى جميعها مع فرق الدورى الممتاز التى خضعت لمسحة كورونا خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

ويخوض إنبى تدريباته خلال الفترة الجارية، على ملعبه على فترتين حيث يسعى الجهاز الفنى للفريق البترولى لرفع اللياقة البدنية للاعبين خلال المرحلة الجارية قبل بدء مرحلة خوض المباريات الودية لتجهيز الفريق من الناحية الفنية للمباريات الرسمية التى سيشهدها الشهر المقبل وكان إنبى قد احتل المركز السابع بجدول ترتيب الدورى المصرى قبل توقفه منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث خاض الفريق البترولى 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها، ليجمع 25 نقطة، يحتل بهم المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.