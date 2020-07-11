شكرا لقرائتكم حازم إمام يتوجه إلى معسكر الزمالك ببرج العرب بعد سلبية مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، خلال الوقت الحالى إلى الإسكندرية، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق فى مدينة برج العرب، بعد تخلفه عن بداية المعسكر بسبب عدم خضوعه لمسحة فيروس كورونا الثانية مع اللاعبين قبل أن يخضع لها وتأكد سلبية المسحة الخاصة به ليتقرر التحاقه بمعسكر الفريق الأبيض استعدادا لعودة المنافسات الكروية، ومن المنتظر أن يلتحق حازم إمام بالزمالك فى المران المسائى حيث حيث يتواجد الفريق حاليا فى معسكر بمدينة برج العرب حيث قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر برج العرب الذى انطلق يوم الخميس الماضى ويستمر لمدة 15 يوما استعداداً لعودة المنافسات الكروية، وجاءت بداية التدريبات أمس الجمعة حيث أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية فى الجيم صباحا وجاء التدريب المسائى عبارة عن تدريبات جماعية بالكرة.

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ووصل الزمالك إلى برج العرب، ظهر أول أمس الخميس، بعدما غادرت النادى صباحا بأتوبيسين لتطبيق التباعد الاجتماعى وخوفا من تعرض اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، فيما أعلن الموقع الرسمى للزمالك تفاصيل تدريب الفريق الذى أقيم يوم الخميس عقب عودة النشاط وأكد الموقع الرسمى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك استأنف تدريباته صباح الخميس بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر وذلك بمقر النادى، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خاضت مجموعة التدريب فى الثامنة والنصف والأخرى فى التاسعة والنصف، وضمت المجموعة الأولى كلا من محمود الونش وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وكابونجو كاسونجو ومصطفى محمد وإسلام جابر وإمام عاشور وأحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حسن ومحمد عبدالسلام و أحمد عيد.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمود علاء ومحمد عبدالشافى ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وشيكابالا ومحمد عنتر وعمر السعيد، ولم يذكر الموقع الرسمى مشاركة حازم امام فى التمرين وخاضت كل مجموعة تدريبات قياسات بدنية وتأهيلية لقياس عملية التحمل البدنى، كما خاضت المجموعتين بعض تدريبات الرشاقة والمرونة وذلك تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، وامير عبدالعزيز المدرب العام وأحمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.