شكرا لقرائتكم فايلر يوجه رسالة دعم لفريق نورنبرج الألمانى من على ضفاف النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلي رسالة دعم وتحفيز لنادي نورنبرج قبل خوض مباراة إياب ملحق الهبوط إلى الدرجة الثانية أمام أنجلوشتات وتفوق ذهابا بهدفين دون مقابل.

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية رئسائل دعم للنادي من بينها واحدة من فايلر الذى بعثها برفقة صورة له من أمام نهر النيل، وقال في رسالته: "أنا سعيد لأن النادي حقق بداية جيدة في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء ليتمكن من البقاء على الدوري. أبقى منتظرا في مصر!".



فايلر

وكان فايلر قريبا من قيادة نورنبرج من التأهل للدوري الألماني موسم 2016- 17 بعدما حل ثالثا في الدرجة الثانية الألمانية، ورحل بعدها عن تدريب الفريق عقب الخسارة من فرانكفورت 2- 1.

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ونشر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة جدول مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" للموسم الجديد، وستنطلق المنافسات في 18 سبتمبر 2020 على أن تختتم في 22 مايو 2021 .