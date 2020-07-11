شكرا لقرائتكم الطلائع يتفق مع المقاصة والمقاولون وانبى ونادى مصر لخوض 6 وديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو طلائع الجيش مع أندية المقاصة والمقاولون العرب وانبى ونادى مصر على خوض ستة مباريات ودية استعداداً لعودة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل حيث من المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته الودية بملاقاة مصر المقاصة فى 15 يوليو الجارى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى وعقب المباراة يدخل الفريق معسكر مغلق بدار المشاة لمدة أسبوعين يلاقى فيه المقاولون العرب ودياً مرتين أحداهم على الجبل الاخضر والاخرى على ستاد الجهاز الرياضة ثم يواجه انبى مرتين أيضاً مباراة فى بتروسبورت والاخرى على ستاد جهاز الرياضة ويختتم الطلائع ودياته بملاقاة نادى مصر.

ويستأنف فى الخامسة عصر اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لعودة الدوري ، حيث منح بسيونى لاعبيه راحة أمس الجمعة بعد إقامة التدريبات على فترتين طوال الفترة الماضية خوفاً من الاجهاد ، ومن المقرر أن يعقد بسيونى اجتماعاً مع العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة للطلائع عقب المران لوضع الرتوش الاخيرة على معسكر الفريق والمباريات الودية المزمع إقامتها الفترة المقبلة .

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واستقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على دخول فريقه معسكر مغلق بدار المشاة بالقاهرة فى الفترة من 15 يوليو الجارى وحتى نهاية الشهر استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، وفضل بسيونى دخول معسكر بالقاهرة ولعب المباريات الودية على ستاد جهاز الرياضة العسكرى للإستفادة من التنظيم والاجراءات الاحترازية التى نفذتها إدارة ناديه بدقة شديدة لمواجهة جائحة كورونا.

وأجرى الطلائع ظهرالأربعاء الماضى مسحة كورونا الثالثة وعقد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعها النادى وتجنب الخروج بكثرة عقب التدريبات منعاً للاختلاط بما يزيد فرص انتشار العدوى، وشدد المهدى على لاعبيه ضرورة إدراك صعوبة الموقف وحماية أنفسهم وزملائهم من خطر الإصابة بكورونا، لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة مع استئناف مباريات الدورى تحتاج تواجد كل اللاعبين للتقدم فى سباق مراكز المسابقة والهروب من المراكز المتأخرة.

وكان فريق طلائع الجيش تعادل فى آخر مبارياته بالدورى أمام المقاولون العرب بهدف لمثله تقدم الذئاب بهدف عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا. يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.