شكرا لقرائتكم عصام الحضرى يغازل الأهلاوية بدرع "نادى القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق، القلعة الحمراء في صراع لقب نادي القرن، والذي أعاد مسئولو القلعة البيضاء فتحه في الفترة الأخيرة، مؤكدين أحقيتهم باللقب أكثر من الأهلي رغم مرور 20 عاماً على تتويج القلعة الحمراء باللقب وباعتراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، ونشر السد العالي صورة لدرع نادي القرن المتواجد بالقلعة الحمراء وكتب عصام الحضري عبر حسابه الشخصي على تويتر "نادي القرن .. صباح الخير".

فيما قرر النادى الأهلى تقديم طعن رسمى خلال الـ72 ساعة المقبلة على الطلب الذى تقدم به نادى الزمالك لوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الساعات الماضية، لتسجيل العلامة التجارية بلقب نادى القرن الأفريقى باسم القلعة البيضاء، وقال مصدر إن الأهلى سيتقدم بطعن على طلب الزمالك الذى تقدم به الأخير يوم 5 يوليو الجارى لوزارة التموين لأن هذا اللقب من حق الأهلى، وفقاً للمستندات والأوراق الرسمية من الجهات المحلية والعالمية.

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وكان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن مساء أمس إنه قام بتسجيل علامة تجارية تحمل اسم "الزمالك نادى القرن الحقيقى" وذلك فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهى المفاجأة التى كان وعد بها رئيس النادى جماهيره منذ أيام قليلة، وطالب مرتضى منصور النادى الأهلى بإزالة أى لافتات تحمل اسم "نادى القرن" بعدما أصبح اللقب علامة تجارية مسجلة باسم الزمالك.

وقال مصدر فى الأهلى، إن النادى قام بتسجيل العلامة الفكرية بلقب نادى القرن فى أفريقيا منذ عام 2003 بعد حصوله على اللقب عام 2000 من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى جهات مصرية وعالمية متخصصة، وأوضح المصدر أن تسجيل العلامة الفكرية يستغرق شهوراً بسبب المدة التى تحتاجها هذا الجهات للتحرّى والاستفسار عن أحقية الجهة التى تطلب تسجيل علامة فكرية مُعينة بهذا اللقب، وشدد المصدر على أن تسجيل العلامة الفكرية للأهلى بأحقيته فى لقب نادى القرن تم فى جهة مصرية وكذلك جهة عالمية وأستغرق الأمر قرابة العشرة أشهر حتى حصل الأهلى على هذه العلامة المُسجلة باسمه.