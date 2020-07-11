شكرا لقرائتكم السولية للمتنمرين ضد إبنته: "ايه يخلي خنزير يبص على طفلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، عند تعرض ابنته ليلى للتنمر من جانب بعض متابعيه على موقع تويتر، وذلك بعدما نشر لاعب القلعة الحمراء صوراً جمعته بابنته، وكتب السولية: ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل.
أضاف لاعب الأهلي: قررت اتقدم ببلاغات لاصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا و للاسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده .
ويقود السويسرى رينيه فايلر مران الفريق بعدما تواجد فى النادى يومى الأربعاء والخميس الماضيين لكنه لم يقود المران فقد أجرى المسحة الطبية للكشف عن كورونا يوم الأربعاء وفى اليوم التالى لم يكن قد تسلّم نتيجة المسحة الطبية لذا لم يقود المران قبل أن تظهر النتيجة مساء أمس الأول، الخميس، حيث جائت سلبية لتُعلن جاهزية وفايلر وتوماس بينكيل مُخطط الأحمال للتواجد فى الفريق بعد عودتهما من بلادهما مساء الاثنين الماضى حيث قضيا هناك إجازة طويلة أستغرقت قرابة الـ25 يوماً.
على الصعيد ذاته ، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية ، وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا، ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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