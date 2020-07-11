شكرا لقرائتكم السولية للمتنمرين ضد إبنته: "ايه يخلي خنزير يبص على طفلة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي، عند تعرض ابنته ليلى للتنمر من جانب بعض متابعيه على موقع تويتر، وذلك بعدما نشر لاعب القلعة الحمراء صوراً جمعته بابنته، وكتب السولية: ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص ( لسة قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلي( بني ادم ) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة و يركز غير انه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده ! دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين و متحرشين و اللي بنخاف على بناتنا و اهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم . اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل.

أضاف لاعب الأهلي: قررت اتقدم ببلاغات لاصحاب الكومنتات دي عشان اللي زي دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا و للاسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده .

Advertisements

ويقود السويسرى رينيه فايلر مران الفريق بعدما تواجد فى النادى يومى الأربعاء والخميس الماضيين لكنه لم يقود المران فقد أجرى المسحة الطبية للكشف عن كورونا يوم الأربعاء وفى اليوم التالى لم يكن قد تسلّم نتيجة المسحة الطبية لذا لم يقود المران قبل أن تظهر النتيجة مساء أمس الأول، الخميس، حيث جائت سلبية لتُعلن جاهزية وفايلر وتوماس بينكيل مُخطط الأحمال للتواجد فى الفريق بعد عودتهما من بلادهما مساء الاثنين الماضى حيث قضيا هناك إجازة طويلة أستغرقت قرابة الـ25 يوماً.

على الصعيد ذاته ، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية ، وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.

وكان الأهلي قد أجرى مسحتين طبيتين، وجاءت نتائجهما سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وبهذا جاءت نتيجة المسحات الثلاث سلبية تمامًا، ويحرص النادي الأهلي على الالتزام بالإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.