شكرا لقرائتكم شيكابالا مهنئا محمد الننى بعيد ميلاده الـ28: أخويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك، محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى المعار إلى صفوف بيشكتاش التركى بعيد ميلاده الـ 28، ونشر شيكابالا صورة تجمعه باللاعب محمد الننى معلقا عيد ميلاد سعيد أخويا .

كما احتفل نادى أرسنال الإنجليزى بعيد ميلاده الدولى المصرى محمد الننى الـ 28 والمُعار إلى فريق بيشكتاش التركى حتى نهاية الموسم الجارى، وكتب نادى أرسنال عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، رسالة قال فيها "كل سنة وأنت طيب مو"، احتفالا بعيد ميلاد النجم المصرى محمد الننى الـ 28.

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وتعاقد أرسنال الإنجليزى مع النجم المصرى محمد الننى خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2016، قادماً من بازل السويسرى، وخاض محمد الننى 89 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية سجل خلالها هدفين ضد برشلونة الإسبانى بمسابقة دورى أبطال أوروبا وباتى بوريسوف البيلاروسى ضمن منافسات الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، فيما صنع 8 أهداف أخرى، ثم انتقل إلى بيشكتاش التركى على سبيل الإعارة لمدة موسم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.