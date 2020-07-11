شكرا لقرائتكم رونالدو يفاوض مهاجم الهلال للانتقال إلى الدوري الإسباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أن بلد الوليد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني يرغب في الحصول على خدمات البرازيلي كارلوس إدواردو، اللاعب الحالي في صفوف نادي الهلال السعودي.

وذكرت صحيفة "تودوفيخاس" الإسبانية في موقعها الإلكتروني: يضع بلد الوليد لاعب نادي الهلال كارلوس إدواردو على جدول اهتماماته، إذ ينتهي عقد اللاعب البرازيلي في أكتوبر المقبل، وترى إدارة النادي أن الحصول على خدمات إدواردو فرصة فريدة وبتكلفة مجانية.

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صورة ضوئية من الصحيفة الإسبانية

وأضافت الصحيفة: كما رحب اللاعب البرازيلي بفكرة الانتقال إلى بلد الوليد، والحصول على فرصة اللعب في أقوى مسابقات العالم.

وكشف التقرير أن بلد الوليد تواصل بالفعل مع إدواردو وذلك عن طريق رئيس النادي رونالدو نازاريو، الذي اتصل شخصيا بمواطنه لإقناعة بالانضمام إلى المشروع الجديد.

رونالدو البرازيلي

يشار إلى أن إدواردو كان قد مدد تعاقده مع الهلال إلى نهاية الموسم الحالي، بعدما انتهى عقده في 30 يونيو الماضي، وذلك من أجل المشاركة في استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، علما أنه سبق وخاض تجارب في الدوري الفرنسي مع نيس والبرتغالي مع بورتو وإشتوريل قبل انتقاله إلى الهلال.