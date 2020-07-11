شكرا لقرائتكم مصير مانشستر سيتي الأوروبي يحدد الاثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت محكمة التحكيم الرياضية، يوم الجمعة، إن مانشستر سيتي سيعرف يوم الاثنين مصير الطعن الذي قدمه ضد عقوبة إيقافه لمدة عامين عن المنافسة في مسابقات كرة القدم الأوروبية.

وقضى الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في فبراير الماضي بأن سيتي ارتكب "انتهاكات خطيرة" للوائح اللعب المالي النظيف ولم يتعاون مع التحقيق وعاقبه بالإيقاف لمدة عامين وغرامة قيمتها 30

مليون يورو.

ونفى سيتي ارتكاب أي مخالفات ونظرت المحكمة الرياضية الشهر الماضي الطعن الذي قدمه النادي الإنجليزي. وقد يكلف الغياب عن دوري الأبطال سيتي ما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل في صورة جوائز مالية وإيرادات البث التلفزيوني، بالإضافة لأرباح التذاكر وإيرادات أخرى.

وفي وقت سابق اليوم أكد بيب غوارديولا مدرب سيتي جاهزية فريقه للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل. وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي "نحن جاهزون. تحدوني ثقة كبيرة في السماح لنا بالمشاركة في دوري الأبطال".