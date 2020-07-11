برشلونة يواجه بلد الوليد وليفربول أمام بيرنلي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت، 11 يوليو 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020، وذلك بعد عودة بعض المسابقات الأوروبية للاستئناف بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبرز تلك المواجهات، مباراة برشلونة أمام بلد الوليد في الدوري الإسباني، ومواجهة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي

نوريتش سيتي X وست هام يونايتد الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 4.

واتفورد X نيوكاسل يونايتد الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 2.

ليفربول x بيرنلي الساعة الرابعة عصرًا وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 1.

شيفيلد يونايتد x تشيلسي الساعة السادسة والنصف مساءً وتذاع عبر sport tv 2 portugal.

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برايتون X مانشستر سيتي الساعة التاسعة مساءً وتذاع عبر sport tv 2 portugal.

الدوري الإسباني

أوساسونا X سيلتا فيجو الساعة الخامسة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 3.

بلد الوليد x برشلونة الساعة السابعة والنصف مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 3.

أتلتيكو مدريد x ريال بيتيس الساعة العاشرة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 3.

الدوري الإيطالي

لاتسيو X ساسولو الساعة الخامسة والربع مساءً وتذاع عبر sport tv 1 portugal.

بريشيا x روما الساعة السابعة والنصف وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 4.

يوفنتوس x أتلانتا الساعة العاشرة إلا ربع مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس HD 4.