الإسماعيلي يوضح لمصراوي سبب خوضه ودية أمام أسوان يوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق النادي الإسماعيلي أنه تم الاتفاق على خوض الفريق لمباراة ودية يوم الخميس المقبل أمام فريق أسوان استعداداً لاستئناف نشاط كرة القدم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد سبق وأعلن يوم 6 أغسطس موعداً لاستكمال منافسات دوري الموسم الحالي.

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وقال مدرب الإسماعيلي في تصريحات لـ"الخليج 365": "الهدف الأساسي من المواجهة الودية امام أسوان يوم الخميس هو الاستفادة والتدريب على النواحي الطبية أكثر من الاستفادة الفنية".

وأكمل "صحة الإنسان أهم من أي شيء ولذلك قبل انطلاقة الدوري والمباريات بشكل رسمي نريد أن يكون هناك تدريب على كل النواحي الطبية وان يكون ذلك من خلال المباريات أيضا".

واختتم "سيتم تطبيق كل الاجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مباريات الدوري الرسمية خلال المباراة الودية".