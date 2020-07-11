اتحاد جدة يكشف حقيقة التفاوض مع عاشور وتريزيجيه وحجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي أن الإدارة والجهاز الفني لا يوجد لديهم أي تفكير في الوقت الحالي بشأن صفقات الموسم الجديد.

وقال المتحدث باسم نادي اتحاد جدة في تصريحات لقناة النهار "حتى تلك اللحظة لم نناقش أي أمر متعلق بالصفقات الجديدة للموسم المقبل".

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وواصل "حسام عاشور لاعب كبير ودولي ومميز، لكن حتى الآن نحن لم نتفاوض مع أي لاعب سواء عاشور أو غيره في الفترة المقبلة".

وأضاف "هناك العديد من اللاعبين المصريين المميزين وبالطبع إضافة لأي نادي، حجازي وتريزيجيه بالطبع تواجدهم في الاتحاد شرف لكن لم يتم طرح أي إسم للنقاش".

واختتم "كل تركيز النادي حالياً منصب على استكمال مباريات الدوري السعودي وموقف الفريق من جدول المسابقة".