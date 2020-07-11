وفاة جاك تشارلتون أسطورة المنتخب الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي: توفي جاك تشارلتون أسطورة نادي ليدز يونايتد الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي، عن عمر يناهز 85 عاماً. ويعتبر جاك تشارلتون هو شقيق السير بوبي تشارلتون أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي. Advertisements وكتب الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن جاك تشارلتون توفي الليلة الماضية عن عمر يناهز 85 عاماً. وكان جاك تشارلتون لعب بقميص ليدز يونايتد 773 مباراة كرقم قياسي في النادي الإنجليزي. جدير بالذكر أن جاك تشارلتون كان أحد أساطير المنتخب الإنجليزي وحقق معهم لقب كأس العالم في عام 1966.

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