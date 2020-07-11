محمد يوسف لمصراوي: صالح تعلًم الدرس.. وسيكون الخاسر الوحيد لو تمرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أشاد محمد يوسف، المدير الفني ومدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بقرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر بمنح صالح جمعة لاعب وسط الفريق فرصة أخيرة بعد توتر علاقتهما بشدة في الفترة الماضية.

وقال يوسف في تصريحات لـ"الخليج 365 ": وجهة نظري أن قرار العفو عن صالح شيء جيد للغاية ورينيه فايلر أصاب بشدة حين وافق على إعادته للتدريب الجماعي مع زملائه، وعلى صالح جمعة أن يستثمر هذه الفرصة ويتمسك بها لأنه لاعب موهوب".

وأضاف :"من البداية كنت ضد قرار المدرب السويسري باستبعاد صالح جمعة من حساباته الفنية سواء في المباريات أو التدريبات الجماعية لأنه في النهاية لاعب كرة يُصيب ويخطىء، أؤكد أن صالح هو الخاسر الوحيد لأن الأهلي لعب بدونه وتصدر الدوري الممتاز هذا الموسم ثم وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأنهى يوسف حديثه:" الآن كل شيء في يد اللاعب واعتقد أنه تعلم الدرس، حين كنت مسئولًا في الأهلي جلست معه فور عودته من الاحتراف بالفيصلي السعودي ونصحته بضرورة الإلتزام وبالفعل شارك مع الأروجواياني مارتن لاسارتي وكان من ضمن العناصر الأساسية".