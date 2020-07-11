موعد مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

تستعرض بوابة الوفد لمتابعيها، موعد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المتبقية في بطولة الدوري الإسباني " الليجا ".

ويتبقي لفريق ريال مدريد ثلاثة مباريات في الدوري الإسباني أمام غرناطة وفياريال وليجانز .

ومن المقرر أن يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره غرناطة في ملعب نويفو لوس كارمينيس بعد غدًا الإثنين الموافق 12 يوليو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين في

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بتوقيت القاهرة .

بينما يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عكمر الدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

في حين يحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ليجانيس في ملعب دي بوتاركي يوم الأحد الموافق 19 يوليو ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الليجا .

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ويسعى فريق ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق للفوز في المباريات القادمة لخطف الفوز وتحقيق أكبر قدر من النقاط من أجل التتويج ببطولة الدوري الإسباني " الليجا ".

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة جمعهما من 35 لقاء حقق الفوز في 24 وتعادل في 8 وتلقى الهزيمة في ثلاثة .

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