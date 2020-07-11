نادي الشرطة العراقي يجدد عقد قائده

جدد نادي الشرطة العراقي عقده مع قائد الفريق، سعد عبد الأمير، حسبما أعلن اللاعب. كتب سعد الأمير على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": أجدد الولاء للفريق الذي أعشقه". وسيخوض اللاعب موسمه الثالث على التوالي مع فريقه الشرطة، وجاءت خطوة النادي من أجل المحافظة على قوام الفريق الأساسي.

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