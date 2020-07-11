الاتحاد السعودي يعلن عن 97 حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن ظهور حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا لـ 50 لاعبا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وقام الاتحاد السعودي بفحص 1351 شخصًا خلال الفترة بين 21 يونيو الماضي و8 يوليو الجاري، والتي أظهرت إصابة 50 لاعبا و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا، ليكون المجموع 97 حالة مصابة بالفيروس العالمي. و47 إداريا وفنيا من أندية الدوري البالغة 16 ناديا، ليكون المجموع 97 حالة مصابة بالفيروس العالمي. الجدير بالذكر أن الدوري السعودي سيعود بشكل رسمي يو م 21 يوليو الجاري.

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