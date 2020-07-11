إبراهيموفيتش يثير الجدل حول مستقبله مع ميلان

آثار زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، الجدل حول مستقبله مجددًا مع الروسونيري في الموسم المقبل.

قال إبراهيموفيتش في تصريحاته لشبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "أرغب بـ رؤية الفريق يقاتل من أجل لقبي

وتابع نجم ميلان:" أستمتع باللعب، لكنني لا ألعب من أجل الحصول على عقد فقط".

وواصل النجم السويدي: "ألعب من أجل الوصول إلى أهداف تحفزني، وعليه لا أعرف إذا كنت سأبقى العام المقبل مع الفريق أم لا، هذا ليس ميلان، كل شيء يتم بشكل مختلف الآن، وأهداف الفريق لم تعد التي كانت في رأسي عن الروسونيري".

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