إنتر ميلان يخفض مطالبه بشأن بيع لاوتارو

قررت إدارة إنتر ميلان الإيطالي، خفض سعر لاعبها المتألق لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق، بعد انتهاء صلاحية الشرط الجزائي المقدر بـ الـ111 مليون يورو 7 يوليو الماضي.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن إدارةالنادي الإيطالي قررت خفض سعره بعدما تراجع مستوى لاوتارو وعدم تسجيله أي هدف في آخر 5 مباريات، وإهدار ركلة جزاء أمام بولونيا، اضطر إنتر لطلب 90 مليون يورو فقط نظير بيع مارتينيز.
وأوضحت الصحيفة، بـ أن برشلونة تلقى دفعة قوية في الصفقة، بعد أن تخلى إنتر ميلان عن 21 مليون يورو.
ويسعى نادي برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز من أجل تعزيز خط هجوم البرسا ليكون خلفية لويس سواريز صاحب الـ33 عامًا.
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