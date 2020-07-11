وفاة لاعب منتخب إنجلترا الأسبق المتوج بكأس العالم 66

تلقت اليوم السبت، إنجلترا نبأً حزينًا بعد إعلان وفاة لاعب منتخب إنجلترا الأسبق لكرة القدم جاك تشارلتون، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1966، عن عمر يناهز 85 عاما.

أصدرت أسرته بيان حول الراحل، بـ إن تشارلتون توفي بسلام في منزله في نورثمبرلاند بشمال

إنجلترا أمس الجمعة، مضيفًا البيان: "لا يمكننا التعبير عن مدى شعورنا بالفخر بما قام به خلال حياته الحافلة وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في دول مختلفة وفي شتى مناحي الحياة، كان في غاية الأمانة وطيبا ومرحا ومتميزا، ودائما كان للناس وقت في حياته. وسيترك رحيله فراغا هائلا في حياتنا لكننا سعداء بما تركه لنا من ذكريات سعيدة".

وكانت تشارلتون ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي الذي توج بكأس العالم الوحيدة في تاريخه، ولعب المدافع الإنجليزي طوال مسيرته بنادي ليدز يونايتد، وشارك في 773 مباراةو مع منتخب إنجلترا في 35 مباراة.