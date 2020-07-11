جهاز الإسماعيلي يمنح لاعبيه راحة من المران المسائي

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز الاكتفاء بالتقسمية الودية التى اقيمت صباح اليوم ومنح اللاعبين راحة من المران المسائى.

وخاض الفريق على مدار الأيام الماضية تدريبات على فترتين صباحية ومسائية ، ضمن خطة الجهاز الفنى لاستعادة جاهزية اللاعبين لاستئناف المنافسات الرسمية.

وقيمت تقسيمة ودية صباح اليوم بين لاعبى الفريق تم خوضها على ثلاثة أشواط على ملعب الإسماعيلية الرئيسى وانتهت بالتعادل الإيجابى

بهدفين لكل منهما ، وذلك ضمن برنامج الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى جوميز من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبيل استئناف المنافسات الرسمية.

سجل للفريق الأول كل من عبد الرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى ، فيما أحرز للفريق الثانى عمر الوحش وحازم مرسى.

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الفريق الأول ضم كل من محمد فوزى حارس مرمى ، محمد هاشم

، محمد مجدى الجمل ، أحمد أيمن ، أسامة إبراهيم ، عماد حمدى ، مدحت فقوسة، أحمد مدبولى ، محمد صادق ، عبد الرحمن مجدى ، محمد حمدى زكى.

بينما جاء تشكيل الفريق الثانى .. محمد مجدى حارس مرمى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد عمار ، كماتشو ، مصطفى فارس ، محمد مخلوف ، محمد بيومى ، محمد الضرف ، عمر الوحش ، وجيه عبد الحكيم ، حازم مرسى.

وشارك مجموعة من اللاعبين خلال التقسيمة منهم محمد الشامى ومحمد ناصر ومحمد مصيلحى ومحمود عبد المنصف.