غضب داخل اتحاد اليد بعد هجوم صفحات السوشيال ميديا

آثار الهجوم الذي تعرض له اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر عبر صفحات السوشيال ميديا ، غضب اتحاد اليد، و رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة.

ومن جانبه تعجب المهندس هشام نصر مما يحدث واكد أنه بصدد اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد بعض الصفحات والمواقع التي تنشر اكاذيب دون تأكد منها ، ونفي رئيس الاتحاد ما تردد عن

إقامة القمة بين القطبين خارج مصر ، وعلق قائلًا:" كلام غريب ولا يمت للواقع بصلة ، ولم نفكر فيه من الأساس أو يطرح للمناقشة ، وتسأل من له المصلحة في احادث هذه البلبة في الوسط الرياضي ومحاولة ضرب استقرار كرة اليد في وقت تستعد فيه للمونديال بتنظيم مصري خالص.

ونفي أيضا ما تردد من كلام عن قيد اللاعبين ووجود استثناءات خاصة لبعض الأندية ، واكد ان القيد سيفتح لجميع الأندية بموعد معلن .

وطالب نصر بعدم المتاجرة بكرة اليد المصرية وعدم الزج بها في أي أزمات ، لانها منظومة محترفة تعمل من أجل حصد البطولات ، وقال نصا " متاخدوناش بذنب مشاكل كرة القدم "، نحن منظومة مختلفة تعمل وفق ضوابط وقوانين من أجل مصر ولولا هذا ما اصبحنا ابطال العالم.‎