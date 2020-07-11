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تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام اتلانتا بالدوري الإيطالي

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يستعد يوفنتوس لمواجهة أتلانتا، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستوديوم"، ضمن الجولة الـ 32 من منافسات ، "الكالتشيو".

يسعى اليوفي للفوز من أجل تعزيز صدارته بالدوري،

حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

يدرس ماورتيسيو ساري المدير الفني لفريق اليوفي تشكيل فريقه، ومن المتوقع أن يدفع بـ:

حراسة المرمى: تشيزني.

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خط الدفاع: دانيلو – دي ليخت – بونوتشي – كوادرادو.

خط الوسط: بيتانكور – بيانيتش – أدريان رابيو.

خط الهجوم: بيرنارديسكي – – ديبالا.

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