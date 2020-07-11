تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام اتلانتا بالدوري الإيطالي

يستعد يوفنتوس لمواجهة أتلانتا، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستوديوم"، ضمن الجولة الـ 32 من منافسات الدوري الإيطالي، "الكالتشيو".

يسعى اليوفي للفوز من أجل تعزيز صدارته بالدوري،

حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، مع تبقي 6 جولات على نهاية المسابقة.

يدرس ماورتيسيو ساري المدير الفني لفريق اليوفي تشكيل فريقه، ومن المتوقع أن يدفع بـ:

حراسة المرمى: تشيزني.

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خط الدفاع: دانيلو – دي ليخت – بونوتشي – كوادرادو.

خط الوسط: بيتانكور – بيانيتش – أدريان رابيو.

خط الهجوم: بيرنارديسكي – كريستيانو رونالدو – ديبالا.