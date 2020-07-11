المصري: عروض وادي وعراقي مجرد أحاديث ودية ورفع القيد قريبًا

علق عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بنادي المصري البورسعيدي على ما تردد بشأن إنتقال بعض اللاعبين لأندية أخرى، مثل كريم العراقي ، ومحمود وادي لأندية مثل الزمالك وبيراميدز. قال عبدالظاهر السقا:" عقوبة وقف قيد لاعبين للنادى المصرى مازالت سارية من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم ولذلك لن ينتقل أى لاعب إلا بعد رفع الإيقاف نهائيا ورسميا ونضمن التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق ". سارية من جانب الإتحاد الدولي لكرة القدم ولذلك لن ينتقل أى لاعب إلا بعد رفع الإيقاف نهائيا ورسميا ونضمن التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق ". وتابع:" أعتقد أن هذا الأمر سيحسم خلال الأيام القادمة ، أما ما تردد عن عروض مقدمة من الزمالك وبيراميدز عن إنتقال محمود وادى أو كريم العراقى فهى مجرد كلام فقط ولن نفتح هذا الملف فى الوقت الحالى ، والزمالك لم يطلب بشكل رسمي التعاقد معهما".

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