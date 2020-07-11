صورة | ظهور مثير لـ “وليد آزارو” في الرياض..هل ينضم لصفوف الشباب؟

ظهر المهاجم الدولي المغربي “وليد آزارو” المعار من الأهلي المصري للاتفاق السعودي حتى ختام الموسم الجاري، في مدينة الرياض يوم أمس الجمعة ليثير بعض الجدل بين جمهور أندية الدوري السعودي.

ونشر أحد الأصدقاء المقربين من وليد آزارو صورته مع هداف الدوري المصري بموسم 2018/2017 عبر “ستوري” بموقع إنستجرام للتواصل الاجتماعي، قبل أن يشير إلى مكان الصورة في العاصمة الرياض.

وفُسر تواجد وليد ازارو في الرياض على أنه للتمهيد لانضمامه لصفوف نادي الشباب الذي يسعى لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية، بحسب ما كشفت عنه تقارير سعودية خلال الفترة السابقة.

وكان الشباب قد دخل في مفاوضات مع “جون إدوارد” وكيل أعمال وليد آزارو، من أجل التعاقد مع نجم الدفاع الحسني الجديدي السابق خلال الصيف المقبل، لكنه اصطجدم بالمبلغ المالي المطلوب من الأهلي، والذي يصل إلى 3 مليون دولار.

وظهر آزارو بصحبة أحد أصدقائه، في ظل انقطاعه خلال الفترة السابقة عن تدريبات الاتفاق، رافضًا فكرة الخصم من راتبه، فضلاً عن تمسكه بالحصول على كافة حقوقه المالية والمستحقات المتأخرة لدى الفريق الأخضر والأبيض، قبل الموافقة على تمديد العقد لمدة ثلاثة أشهر قادمة.

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تهديدات الاتفاق

كشفت مصادر صحفية عن منح إدارة الاتفاق لوليد آزارو مهلة لمدة أسبوع للتفكير جيدًا في عرض التجديد لمدة ثلاثة أشهر.

وهددت إدارة الاتفاق بأنه في حالة عدم إتمام إجراءات التمديد بشكل رسمي ستصرف النظر عن الإبقاء عليه، وستتجه للاعتماد على المهاجم “هزاع الهزاع” والسنغالي “سوليمان دوكارا”.

وأكدت المصادر ذاتها أن إدارة النادي الاهلي المصري وافقت علي تمديد اعارة آزارو مع الاتفاق بشكل رسمي، ولكن يتبقي فقط الحصول على الـ100 ألف دولار قيمة الدفعة الأخيرة من الصفقة، والتي وعد مسؤولو النادي السعودي بتسديدها خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها معظم الأندية بسبب جائحة كورونا.

وينتهي عقد وليد ازارو مع الاهلي في صيف 2021، ويسعى مدير التعاقدات في النادي القاهري “أمير توفيق” لتمديد العقد لثلاث مواسم مقبلة، ودراسة إمكانية إعارته مجددا، في حالة عدم رغبة رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الاعتماد عليه خلال الموسم القادم.

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