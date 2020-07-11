توصيات روي فيتوريا تُقرب مايكون من عقد دائم مع النصر السعودي

نفذت إدارة نادي النصر السعودي أوامر المدير الفني للفريق “روي فيتوريا” بشأن الاحتفاظ بالمدافع البرازيلي مايكون بيريرا بعقد دائم، وباتت على مقربة من تمديد إقامة اللاعب بعد التوصل لاتفاق مبدئي مع إدارة نادي جالطة سراي التركي.

وذكرت صحيفة “Fanatik” التركية، عن تواصل إدارة النصر مع جالطة سراي لحسم الصفقة بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي 2020.

وأضافت “ستكبد هذه الصفقة خزينة النصر السعودي مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو، لشراء عقد مايكون بيريرا بصفة نهائي. يوجد تمسك واضح من المدير الفني روي فيتوريا ببقاء اللاعب للموسم المقبل لكن بعقد دائم”.

وستحسم الصفقة خلال ساعات قليلة من الآن، بعد المفاوضات القوية والمكثفة من جانب مسؤولي نادي النصر السعودي، خاصة أن إدارة جالطة سراي أيضًا تريد التخلص من اللاعب بمبلغ معقول في ظل الضائقة المالية التي تعاني منها وتسببت في عجزها عن تسديد رواتب بعض نجوم الفريق.

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رغبة مايكون

أوضح المصدر ذاته “مايكون لديه رغبة مؤكدة في البقاء بين صفوف النصر السعودي، هو مُتمسك كذلك بمواصلة مشواره الاحترافي في الدوري السعودي، بسبب الأجواء، والتقدير الذي يحظى به من جانب إدارة وجماهير العالمي، والتي شجعته على اتخاذ خطوة البقاء في النادي العاصمي.

الجدير بالذكر، أن مايكون بيريرا صاحب الـ31 عاما، انتقل في سوق الانتقالات الشتوية 2019 لصفوف النصر، قادمًا من جالطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، انتهت في 30 يونيو 2020، ووافق اللاعب على تمديد العقد حتى نهاية الموسم الحالي من الدوري السعودي الذي سيستأنف في أغسطس بعد 4 أشهر ونصف من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ونجح مايكون في عام ونصف داخل قلعة العالمي، في قيادة الفريق نحو التتويج بثنائية الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، حدد يوم 4 أغسطس القادم، لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 (الدوري السعودي)، وذلك بعد قرار وزارة الرياضة السعودية برفع الحظر عن النشاط المتوقف منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورنا المستجد “كوفيد-19”.