اختارت إدارة بي ان سبورت معلق مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي، المقرر لها بعد عصر اليوم السبت، على ملعب آنفيلد روود.
تبدأ مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة ال35 من الدوري الانجليزي، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.
وتُبث المباراة على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من مركز البث المباشر الرئيسي للقناة القطرية في العاصمة الدوحة.
وستكون مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن 5 مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز، مع الإشارة إلى أن الوصيف “مانشستر سيتي” سيحل ضيفًا على برايتون، وسيخرج تشيلسي لملاقاة شيفيلد يونايتد.
ويأمل النجم المصري محمد صلاح في المشاركة كأساسي أمام بيرنلي لإضافة المزيد من الأهداف لرصيده لمواصلة الضغط على متصدر لائحة هدافي الدوري الانجليزي “جيمي فاردي”.
ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا بفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي.
وأتهم محمد صلاح بالأنانية بسبب إهداره لوابل من الفرص السهلة أمام برايتون في الجولة الماضية، ليكتفي بتسجيل هدفين فقط من 5 فرص أخرى مؤكدة للتسجيل.
في نفس السياق، سيتوجب على ليفربول الفوز أمام بيرنلي إذا ما أراد يورجن كلوب كسر حاجز الـ 100 نقطة، ففي جعبة الفريق 92 نقطة بعد 34 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بي ان سبورت تختار معلق مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.