بي ان سبورت تختار معلق مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي

اختارت إدارة بي ان سبورت معلق مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي، المقرر لها بعد عصر اليوم السبت، على ملعب آنفيلد روود.

تبدأ مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن الجولة ال35 من الدوري الانجليزي، في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

وتُبث المباراة على قناة بي ان سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي” من مركز البث المباشر الرئيسي للقناة القطرية في العاصمة الدوحة.

وستكون مباراة ليفربول وبيرنلي ضمن 5 مباريات اليوم في الدوري الانجليزي الممتاز، مع الإشارة إلى أن الوصيف “مانشستر سيتي” سيحل ضيفًا على برايتون، وسيخرج تشيلسي لملاقاة شيفيلد يونايتد.

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ويأمل النجم المصري محمد صلاح في المشاركة كأساسي أمام بيرنلي لإضافة المزيد من الأهداف لرصيده لمواصلة الضغط على متصدر لائحة هدافي الدوري الانجليزي “جيمي فاردي”.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين برصيد 19 هدفًا بفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي.

وأتهم محمد صلاح بالأنانية بسبب إهداره لوابل من الفرص السهلة أمام برايتون في الجولة الماضية، ليكتفي بتسجيل هدفين فقط من 5 فرص أخرى مؤكدة للتسجيل.

في نفس السياق، سيتوجب على ليفربول الفوز أمام بيرنلي إذا ما أراد يورجن كلوب كسر حاجز الـ 100 نقطة، ففي جعبة الفريق 92 نقطة بعد 34 مباراة.