رياضة | نجم الأهلي يخضع للفحص الطبي قبل استئناف التدريبات

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يخضع للفحص الطبي قبل استئناف التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود طبيب الفريق، خضوع نجم الفريق لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي المسائي.

ويرغب خالد محمود، طبيب الفريق، في الاطمئنان على محمد الشناوي، حارس الفريق، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما تعرض لكدمة خفيفة في تدريبات الفريق يوم الخميس الماضي.

وتعرض الشناوي لكدمة في القدم في التدريبات يوم الخميس الماضي، قبل أن يخضع لفحص طبي سريع ويستأنف التدريبات مرة أخرى بعد تأكد سلامته.

وأكد طبيب الفريق، أن الحارس لا يشكو من أي آلام بسبب الكدمة، ومن المقرر خضوع اللاعب لفحص طبي قبل بداية المران اليوم من أجل الاطمئنان على سلامته.

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ويستأنف الفريق، تدريباته مساء اليوم السبت، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة، حيث يعود السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لقيادة مران الفريق بعدما غاب عن قيادة التدريبات منذ عودته من سويسرا، بسبب انتظاره نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وظهرت نتيجة فايلر، مساء أمس الأول الخميس، وجاءت نتيجتها سلبية، ويقود مران اليوم هو وتوماس بينكيل مُخطط الأحمال.

وعاد الثنائي مساء الأثنين الماضي حيث قضوا هناك أجازة طويلة للإطمئنان على إسرتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويستعد النادي الأهلي، لاستئناف مباريات الدوري العام ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.