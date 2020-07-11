رياضة | سفير مصر في الكاميرون: الأهلي لن يتواجد مع الزمالك في فندق واحد

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سفير مصر في الكاميرون: الأهلي لن يتواجد مع الزمالك في فندق واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سفير مصر في الكاميرون، مدحت المليجي أن مباراتي دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ستشهد حضور الجماهير.

وقال المليجي في تصريحاته تليفزيونية اليوم: "مواجهات سيتواجد حضور جماهير محدود في لقائي الزمالك والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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وتابع سفير مصر في الكاميرون: "الأمور تسير على ما يرام وأتمنى أن تظل على ذلك، وتوجد خطوط طيران مباشرة بين مصر والكاميرون لذا فإن الأمور لن تكون مرهقة على الفريقين"

وواصل: "فكرة أن تقام مباراتي نصف نهائي دوري الأبطال في الكاميرون سيكون أمرا إيجابيا، وأتوقع أن تنجح الكاميرون في ذلك".

واختتم: "من الصعب أن يتواجد الأهلي والزمالك في فندق واحد حيث يرغب كل منهما في الاحتفاظ بأسراره الفنية والكروية قبل لقائي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".