رياضة | إنبي يكشف حقيقة عرضي الأهلي وماديرا لضم نجمه

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنبي يكشف حقيقة عرضي الأهلي وماديرا لضم نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عن وجود عرض من نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي، لضم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي أسامه جلال.

وأوضحت إدارة نادي إنبي أنه لا يوجد أي عرض رسمي من النادي البرتغالي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكد مسئولو نادي إنبي أن أسامة جلال منتظم في التدريبات الفريق الجماعية، ولم يتلق أي عروض للرحيل، سواء من الأهلي أو غيره.

وأوضح مصدر داخل نادي إنبي في تصريحات صحفية أن مفاوضات الأهلي كانت مجرد اتصالات بين وكيل اللاعب، ولكنها ليست بشكل رسمي.

كما أن أسامة جلال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والمنتخب الأولمبي، قد دخل دائرة اهتمامات الجهاز الفني للأهلي، بعد فشل المفاوضات مع باهر المحمدي.