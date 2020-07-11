رياضة | برشلونة في مهمة صعبة أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة في مهمة صعبة أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة لخوض غمار الجولة الساسدة والثلاثين من الدوري الإسباني عندما يحل ضيفا على بلد الوليد مساء اليوم، حيث يعول كيكي سيتين المدير الفني للبارسا على الثلاثي المميز ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان لعبور عقبة اليوم.

وعاد الثلاثي للتألق في الجولة قبل الماضية أمام فياريال، كما تعاونوا في تسجيل هدف الفوز أمام إسبانيول أمس الأربعاء.

ورغم أن أحلام برشلونة في التتويج بلقب الدوري ضعيفة، إلا أن المهاجمين الثلاثة يساعدون في بقاء الحلم حيا، حيث يبتعد برشلونة، حامل اللقب، بفارق 4 نقاط خلف الريال المتصدر، والذي تغلب بهدفين دون رد على ألافيس أمس الجمعة.

وقد يكون الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لسيتين هو إعداد نجومه ليكونوا جاهزين لاستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس، حيث أنه الأمل الواقعي لبرشلونة للتتويج بلقب هذا الموسم.

ويغيب أنسو فاتي عن مباراة بلد الوليد بعدما تعرض للطرد في المباراة التي فاز بها برشلونة إسبانيول 1/صفر، وهي الخسارة التي جعلت إسبانيول يهبط لدوري الدرجة الثانية.

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وقال سيتين :" كان بائسا، تحدث معي. ذهب لقطع الكرة لم يكن محظوظا".

والهدف الذي سجله سواريز في هذه المباراة جعله ثالث أفضل هداف لبرشلونة في التاريخ برصيد 195 هدفا، بعد ميسي 630 هدفا وسيزار 232 هدفا.

واعترف سواريز أن سيتين يبحث عن التشكيل الذي يناسب جميع مهاجمي برشلونة.

ولعب جريزمان إلى جانب سواريز، وخلفهما ميسي، في آخر مباراتين.

وقال سواريز: "إن المدرب هو من يتخذ القرار. أراد (سيتين) أن يجد الصيغة، وهذه هي الصيغة التي يجربها حاليا. إنه أول عام لأنطوان هنا، لذلك نعلم أنها فترة صعبة للتأقلم. في الجولة السابقة أمام فياريال كان بإمكاننا أن نستمتع بالأداء الذكي الذي قدمه أنطوان جريزمان".