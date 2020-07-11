رياضة | 15 سبتمبر موعد اسئناف بطولة كوبا ليبرتادوريس

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 15 سبتمبر موعد اسئناف بطولة كوبا ليبرتادوريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" استئناف كوبا ليبرتادوريس، اعتباراً من سبتمبر ، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

أفاد الاتحاد في بيان: "كوبا ليبرتادوريس الموازية لمسابقة دوري الأبطال في أوروبا، ستعاود نشاطها اعتباراً من 15 سبتمبر ، على أن تستكمل المسابقة القارية الثانية من حيث الأهم كوبا سوداميريكانا اعتباراً من 27 أكتوبر.

ونقل بيان الاتحاد عن رئيسه الباراغوياني، أليخاندرو دومينغيز، قوله: "الرغبة في عودة كرة القدم ستتعزز مع التطبيق المسؤول والصارم للشروط الصحية من قبل كل المعنيين بكرة القدم، مع الاعتناء دائماً بصحة الجميع".

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وسيتم استكمال المسابقتين وفق صيغتهما المعتادة، مع المباريات التي كانت مقررة أصلاً.

وبالنسبة إلى كوبا ليبرتادوريس، سيقام الدور ثمن النهائي في 25 نوفمبر، و2 من ديسمبر، وربع النهائي في 9 من ديسمبر و16 منه، على ان يقام نصف النهائي في 6 من يناير 9 2021 و13 منه.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة النهائية لكل من المسابقتين، لكنه أشار إلى أنها ستقامان في النصف الثاني من يناير.