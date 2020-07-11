رياضة | الأهلي يبتعد عن فكرة التعاقد مع نجم صن داونز

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يبتعد عن فكرة التعاقد مع نجم صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ النادي الاهلي قرارا صادما في الساعات القليلة الماضية بشأن التعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو نجم هجوم نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الأهلي يحاول منذ فترة ضم سيرينو في الصيف القادم لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

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وقرر المارد الأحمر التراجع عن فكرة التعاقد مع سيرينو في نهاية الموسم الجاري وإغلاق ملف الصفقة بشكل نهائي.

وجاء قرار مسئولو القلعة الحمراء بالتراجع عن فكرة ضم جاستون سيرينو في الصيف بسبب مطالب نادي صن داونز المادية المبالغ فيها لبيع اللاعب.

ويرفض نادي صن داونز نهائيا فكرة بيع سيرينو في نهاية الموسم الجاري لحاجة الفريق الشديدة له وذلك بعد أن تم تجديد عقده لفترة طويلة مع الفريق الجنوب إفريقي.