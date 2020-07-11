رياضة | اجتماع حاسم بين كونتي وإدارة إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اجتماع حاسم بين كونتي وإدارة إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المدير الفني لنادي إنتر ميلان أنطونيو كونتي، عقد اجتماع عاجل مع إدارته، لحسم مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

بالرغم من خوض إنتر لمباريات صعبة خلال هذا التوقيت، الآ أن كونتي طلب عقد اجتماع مع إدارته لمعرفة ما إذا كانوا لا يزالون يتمسكون بمشروعه لتطوير النادي أم لا.

إنتر كان قد ظهر بمستوي جيد في بداية الموسم، ولكن كان للفريق مظهر أقل جاذبية عقب عودة النشاط مرة أخرى.

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وكان كونتي أشار إلى أنه سيقيم عمله بنهاية الموسم الحالي، ملمحاً إلى أن مستقبله مع الفريق سيتوقف على عدة اعتبارات على رأسها النتائج النهائية.

وبحسب Sky Sport Italia، فإن المدرب الإيطالي يود أن يناقش مع إدارته تحديد الصفقات التي ستساعد الفريق على منافسة يوفنتوس بالموسم المقبل ومحاولة إنهاء هيمنة البيانكونيري على الساحة المحلية.

ويحصل كونتي على راتب سنوي مقداره 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسيتعين على إنتر وكونتي الاتفاق على كيفية تحقيق هذا الهدف، إما عن طريق الاعتماد على اللاعبين الشباب ، الأمر الذي سيستغرق المزيد من الوقت، أو عن طريق ضم لاعبين أصحاب خبرة من أجل تحقيق نجاح سريع.