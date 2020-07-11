رياضة | تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريحات مثيرة من زيدان بعد الفوز على ألافيس بالليجا الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر مساء أمس الجمعة في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحفاظ على التركيز في المباريات الثلاث المتبقية.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 80 نقطة ليقترب بشكل كبير من حسم اللقب حيث يتفوق بفارق أ{بع نقاط أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقد أمس عقب تحقيق ريال مدريد الانتصار الثامن على التوالي: "نحن هنا في إطار محاولتنا للفوز باللقب. كل شيء جميل، لكننا ندرك الصعوبات المرافقة لهذه المسابقة. بقي أمامنا ثلاث مباريات ولا نعلم ما الذي قد يحدث."

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع نادي ريال مدريد:" لطالما قلت إن الليجا مسابقة شاقة ومعقدة وعلينا أن نقبل ذلك. ما زال أمامنا ثلاث مباريات نهائية وعلينا الاستراحة جيدا لأننا سنلعب مباراة جديدة يوم الاثنين المقبل (أمام غرناطة). ولكن، بعد تحقيق هذا الفوز سنستريح بشكل أفضل."