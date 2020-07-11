رياضة | تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم موقف لاعب القريق رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد اقترابه من العودة مرة أخري لهيدرسفيلد تاون الانجليزي بعد نهاية الموسم عندما تنتهي إعارته .

ويسعي مسؤولي القلعة الحمراء لشراء رمضان صبحي بصورة نهائية أو تجديد إعارته خاصة انه أحد الركائز الأساسية للفريق ولكن طلبات الفريق الإنجليزي المادية تقف عائق أمام الأهلي ،ويسعي الأهلي للتوصل لحل ورقم مادى مناسب للتعاقد مع صبحي .

وتألق رمضان صبحي خلال العام الماضي مع النادى الأهلى وقاد المنتخب الأولمبي للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام وتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو .

وكان النادى الأهلى قد أعلن عن تعاقده مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنتخب الأولمبي لدعم صفوف الفريق هجوميًا خلال الفترة المقبلة .