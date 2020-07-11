رياضة | ليفربول يواجه بيرنلي وعينه على تحقيق رقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يواجه بيرنلي وعينه على تحقيق رقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيحاول نادي ليفربول البحث عن أرقام قياسية جديدة بعد أن توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك قبل مباراته أمام بيرنلي عصر اليوم.

ورفع ليفربول المُتوج أصلا بلقب الدوري الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب رصيده إلى 92 نقطة بالفوز على برايتون 3/1 الأسبوع الماضي.

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وإذا حصل الفريق على تسع نقاط أخرى من المباريات الأربعة المتبقية له في المسابقة سيجتاز الرقم القياسي السابق لأكبر عدد من النقاط يحصدها أي فريق في موسم واحد بالدوري الإنجليزي وهو 100 نقطة والمسجل باسم مانشستر سيتي منذ موسمين.

ولدى سؤاله عن هذه الأرقام القياسية، قال كلوب : "عندما أفكر في المنافسين الأربعة القادمين وأفكر في إمكانية حصد 12 أو عشر نقاط أو أي عدد من النقاط. لم يسبق لي هذا. لا يمكنني فعل هذا".

وتأكد غياب جوردان هندرسون الذي نجح في تسجيل هدف من صناعة محمد صلاح بمباراة برايتون الماضية عن بقية مباريات ليفربول هذا الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.