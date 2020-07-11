رياضة | حقيقة مفاوضات عملاق الدوري السعودي مع ثنائي منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات عملاق الدوري السعودي مع ثنائي منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي اتحاد جدة السعودي حقيقة وجود مفاوضات مع ثنائي منتخب مصر لضمهما في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي: "صحيح أن هناك ترشيحات لضم محمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي، لكن لا وجود لعروض حقيقية أو مفاوضات معهما".

وتابع: "بالطبع هما من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم المصرية، لكن المدير الفني للعميد لم يحدد بعد أو يستقر على الصفقات الجديدة".

وكانت تقارير صحفية ربطت انتقال أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا إلى اتحاد جدة السعودي.