رياضة | هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر هل تعرض نجم ريال مدريد للإصابة أمام ألافيس؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شعر كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني ببعض الانزعاجات على خلفية مباراة فريقه أمام ديبورتيفو ألافيس في الأسبوع 35 من الليجا.

وانتهى اللقاء بفوز ريال مدريد 2-0 سجلهما الفرنسي بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، وأضاف الإسباني ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وتعرض بنزيما لإعاقة من فيكتور لوغارديا، قائد ألافيس، ليشعر بآلام في الكتف مما دفع الجهاز الطبي للتدخل، قبل انتهاء الشوط الأول.

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وعانى بنزيما من دوار بسيط لحظة خروجه من أرضية الملعب، قبل أن يعود في الشوط الثاني، ويريح قلوب جماهير "الملكي".

وعقد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء المباراة، وعلق فيه على حالة بنزيما: "استطاع مواصلة المباراة لأنها كانت ضربة فقط، شعر بدوار قليلا، ولكنه تحسن بعد ذلك، بما إنها ضربة فقط فأعتقد أنه بخير".

وأما بالنسبة إلى الهدف الأول الذي جاء من ركلة جزاء فأضاف زيدان: "كانت كرة جيدة جدا، شارك ميندي فيها واحتسبها الحكم ركلة جزاء، التسجيل من ضربات أو عدمه سيان بالنسبة لي، الأهم هو تسجيل الأهداف بأي طريقة".

وساهم بنزيما في وصول ريال مدريد للهدف رقم 501 للفريق بعهد المدرب الفرنسي زيدان، إذ سجل 74 منها في الوصافة خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 112.