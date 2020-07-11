رياضة | الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في السبت 11 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينافس الأهلي على ضم باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الزمالك قرر عدم التنازل عن مفاوضات والدخول في تحد جديد مع الأهلي من أجل التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الزمالك عن رغبته مرة أخرى في التعاقد مع باهر المحمدي نجم الإسماعيلي في الصيف الحالي من أجل تدعيم الجبهة اليمنى في صفوف الفريق الأبيض.

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وكانت هناك اتصالات بين أحد مسئولي الزمالك مع باهر المحمدي في الساعات الماضية وأقنعه بالانضمام إلى القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي وأن مجلس إدارة النادي الأبيض سينهي كافة التفاصيل مع الإسماعيلي.

ودخل الفارس الأبيض في مفاوضات مع إدارة الإسماعيلي في الأيام القليلة الماضية من أجل تخفيض مطالبهم قليلا وحسم الصفقة خاصة بعد أن الإسماعيلي طلب الحصول على 200 مليون جنية لبيع المحمدي.

ويعتبر الأهلي من أبرز المهتمين بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف الحالس وتفاوض بالفعل مع المحمدي وناديه الإسماعيلي ولكن المقابل المادي يعوق الصفقة حاليا.