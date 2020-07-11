الامارات | النجم الفرنسي هنري يركع 8 دقائق و46 ثانية تكريماً لفلويد

شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الفرنسي هنري يركع 8 دقائق و46 ثانية تكريماً لفلويد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ركع النجم الفرنسي السابق ومدرب نادي ايمباكت مونتريال الحالي تييري هنري لمدة 8 دقائق و46 ثانية الخميس مطلع مباراة فريقه ضد نيو انغلند ريفولوشن في الدوري الاميركي لكرة القدم، دعما لتحرّك (حياة السود مهمة) في تحية للمواطن الاميركي الأسود جورج فلويد الذي قضى على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في مايو الماضي.

قال هنري الذي خسر فريقه المباراة صفر-1 "لا اعرف بماذا سيُسمح لنا كي ندعم القضية (حياة السود مهمة). هناك ما اريد القيام به، لكن احتفظ به لنفسي".

واصبحت هذه المدة الزمنية رمزا لعنف الشرطة، بعد ان ركع شرطي على عنق فلويد المستغيث قبل وفاته، فيما قدّر المحققون المدة الحقيقية بـ7 دقائق و46 ثانية.

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وكان هنري، نجم ارسنال الانجليزي وبرشلونة الاسباني السابق، قد كتب مطلع يونيو الماضي رسالة في حسابه على موقع انستاغرام رسالة دعا فيها الى التغيير لانهاء الظلم والعنف العنصري.

وعاود الدوري الأميركي نشاطه الاربعاء بعد أن توقف في مارس الماضي بعد مرحلتين فقط على انطلاق الموسم الجديد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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