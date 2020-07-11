الامارات | وفاة لاعبة هولندية شابة متأثرة بمرض المناعة الذاتية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعبة هولندية شابة متأثرة بمرض المناعة الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الهولندي للتزلج السريع أمس الجمعة أن لارا فان رويجفين لاعبة التزلج السريع على المضمار القصير فارقت الحياة عن عمر 27 عاما.

وكانت الفحوص الطبية أظهرت معاناة فان رويجفين بأحد أمراض المناعة الذاتية، وذلك في يونيو الماضي، خلال معسكر تدريبي في فرنسا.

ودخلت فان رويجفين وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة بيربينيا، لكن حالتها ساءت خلال الأيام الماضية رغم خضوعها لجراحتين، بحسب ما أوضحه اتحاد التزلج السريع.

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وقال جيروين أوتر، مدرب المنتخب الهولندي للتزلج السريع :"أنباء مفزعة تلقيناها للتو. إنها خسارة لعالم الرياضة."

وتوجت فان رويجفين بطلة للعالم في سباق 500 متر في عام 2019.

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