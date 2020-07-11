الامارات | وفاة أسطورة الكرة الإنجليزية تشارلتون عن 85 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الكرة الإنجليزية تشارلتون عن 85 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عائلة جاك تشارلتون، المتوج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 لكرة القدم، أنه فارق الحياة عن عمر 85 عاما.

كانت الفحوص الطبية قد كشفت في العام الماضي عن معاناة تشارلتون، مدافع ليدز يونايتد السابق والمدرب السابق لمنتخب أيرلندا، من ورم لمفاوي، كما كان يعاني من مرض الخرف.

وكان تشارلتون من أبرز شخصيات كرة القدم الإنجليزية وقد توج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 في استاد ويمبلي، مع شقيقه بوبي تشارلتون.

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وذكرت عائلة تشارلتون في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت :"توفي جاك بسلام يوم الجمعة الموافق العاشر من يوليو عن عمر 85 عاما. وذلك في منزله في نورثمبرلاند وسط أفراد عائلته."

وأضاف البيان :"بالإضافة إلى أنه كان صديقا للكثيرين، كان زوجا وأبا وجدا محبوبا للغاية، لا يمكننا التعبير عن مدى فخرنا بحياته الاستثنائية والبهجة التي ادخلها في نفوس الكثيرين في مختلف الدول."

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