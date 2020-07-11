شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: مدة مجلس اتحاد الكرة المقبل سنة واحدة بنسبة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعتزم اتحاد الكرة لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بنهاية شهر يوليو الجاري، بحسب ما أكده مصدر في الجبلاية.
وقال المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إنه ستتم الدعوة لجمعية عمومية نهاية الشهر الجاري، وستكون انتخابات مجلس الإدارة الجديد في خلال 60 يومًا، أي أنها قد تكون في نهاية سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين».
وأشار المصدر إلى أنه مجلس الإدارة الذي سيتم انتخابه بنسبة كبيرة سيتولى مسؤولية الجبلاية لمدة سنة واحدة وليست 4 سنوات.
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